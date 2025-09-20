На Полтавщине поезд протаранил авто Mazda: пострадал младенец
ДТП произошло 19 сентября около 19:00 на железнодорожном переезде возле станции Подпрудное Кременчугского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.
Электровоз столкнулся с автомобилем Mazda. За рулем легковушки находился 31-летний мужчина, в салоне были его пассажиры – 25-летняя женщина и младенец.
В результате ДТП маленькая девочка получила травмы, ее госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства полиции.
Напомним, 17 сентября на Полтавщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево. В результате аварии водитель получил травмы, его госпитализировали.
