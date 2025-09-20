02:00  20 сентября
Молочные продукты дорожают: что украинцам ждать от цен дальше
23:30  19 сентября
Украинский фильм получил награду на кинофестивале в Торонто
12:19  20 сентября
На Полтавщине поезд протаранил авто Mazda: пострадал младенец
20 сентября 2025, 12:19

На Полтавщине поезд протаранил авто Mazda: пострадал младенец

20 сентября 2025, 12:19
Фото: полиция
ДТП произошло 19 сентября около 19:00 на железнодорожном переезде возле станции Подпрудное Кременчугского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу полиции.

Электровоз столкнулся с автомобилем Mazda. За рулем легковушки находился 31-летний мужчина, в салоне были его пассажиры – 25-летняя женщина и младенец.

В результате ДТП маленькая девочка получила травмы, ее госпитализировали.

По факту аварии возбуждено уголовное производство. Полиция устанавливает все обстоятельства полиции.

Напомним, 17 сентября на Полтавщине легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево. В результате аварии водитель получил травмы, его госпитализировали.

Полтавская область авария ДТП железная дорога поезд авто пострадавший младенец
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
В результате вражеской атаки на Киевщине повреждены дома и автомобили
20 сентября 2025, 11:54
Россияне ударили из РСЗО по промышленной зоне в Сумах: есть обесточивание
20 сентября 2025, 11:32
Вражеские дроны ударили по Черниговщине: есть погибшая, среди пострадавших – медики
20 сентября 2025, 11:15
Россияне обстреляли Николаевщину ракетами и дронами: возникли пожары, повреждены склады и дома
20 сентября 2025, 10:42
Россияне ударили по Одесщине: разрушен склад на ферме, возник пожар
20 сентября 2025, 10:26
Массированная атака на Днепропетровщину: повреждены дома и предприятия, десятки пострадавших
20 сентября 2025, 10:09
Комбинированный удар: РФ ночью выпустила по Украине около 40 ракет и 580 дронов
20 сентября 2025, 09:32
Молочные продукты дорожают: что украинцам ждать от цен дальше
20 сентября 2025, 02:00
Ведущая Маша Ефросинина рассказала, как она ухаживает за собой
20 сентября 2025, 01:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Алексей Гончаренко
