На Полтавщині поїзд протаранив авто Mazda: постраждало немовля
ДТП сталася 19 вересня близько 19:00 на залізничному переїзді поблизу станції Підпрудне Кременчуцького району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Електровоз зіткнувся з автомобілем Mazda. За кермом легковика був 31-річний чоловік, у салоні перебували його пасажири – 25-річна жінка та немовля.
Внаслідок ДТП маленька дівчинка дістала травми, її госпіталізували.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліція з’ясовує всі обставини поліції.
Нагадаємо, 17 вересня на Полтавщині легковик вилетів з дороги та врізався в дерево. Внаслідок аварії водій отримав травми, його госпіталізували.
19 вересня 2025
