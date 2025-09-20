Фото: поліція

ДТП сталася 19 вересня близько 19:00 на залізничному переїзді поблизу станції Підпрудне Кременчуцького району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Електровоз зіткнувся з автомобілем Mazda. За кермом легковика був 31-річний чоловік, у салоні перебували його пасажири – 25-річна жінка та немовля.

Внаслідок ДТП маленька дівчинка дістала травми, її госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліція з’ясовує всі обставини поліції.

