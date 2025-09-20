02:00  20 вересня
Молочні продукти дорожчають: що українцям очікувати від цін далі
23:30  19 вересня
Український фільм отримав нагороду на кінофестивалі в Торонто
12:19  20 вересня
На Полтавщині поїзд протаранив авто Mazda: постраждало немовля
UA | RU
UA | RU
20 вересня 2025, 12:19

На Полтавщині поїзд протаранив авто Mazda: постраждало немовля

20 вересня 2025, 12:19
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася 19 вересня близько 19:00 на залізничному переїзді поблизу станції Підпрудне Кременчуцького району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Електровоз зіткнувся з автомобілем Mazda. За кермом легковика був 31-річний чоловік, у салоні перебували його пасажири – 25-річна жінка та немовля.

Внаслідок ДТП маленька дівчинка дістала травми, її госпіталізували.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліція з’ясовує всі обставини поліції.

Нагадаємо, 17 вересня на Полтавщині легковик вилетів з дороги та врізався в дерево. Внаслідок аварії водій отримав травми, його госпіталізували.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область аварія ДТП залізниця поїзд авто постраждалий немовля
19 вересня 2025
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Однією рукою влада голосує за запровадження посади військового омбудсмена, іншою ж – готується посилити покарання за СЗЧ, ще більше закріпачуючи солдатів
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
На Київщині пасажирський потяг збив на смерть жінку
20 вересня 2025, 13:28
Везли "для себе": закарпатські митники вилучили десятки новеньких iPhone 17 Pro Max
20 вересня 2025, 12:51
Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки та автомобілі
20 вересня 2025, 11:54
Росіяни вдарили із РСЗВ по промисловій зоні у Сумах: є знеструмлення
20 вересня 2025, 11:32
Ворожі дрони вдарили по Чернігівщині: є загибла, серед постраждалих – медики
20 вересня 2025, 11:15
Росіяни обстріляли Миколаївщину ракетами та дронами: виникли пожежі, пошкоджені склади та будинки
20 вересня 2025, 10:42
Росіяни вдарили по Одещині: зруйнований склад на фермі, виникла пожежа
20 вересня 2025, 10:26
Масована атака на Дніпропетровщину: пошкоджені будинки та підприємства, десятки постраждалих
20 вересня 2025, 10:09
Комбінований удар: РФ вночі випустила по Україні близько 40 ракет та 580 дронів
20 вересня 2025, 09:32
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рада ухвалила закон про військового омбудсмена: чому самих військових це не влаштує
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Всі публікації »
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Олексій Гончаренко
Всі блоги »