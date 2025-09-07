07:59  07 вересня
Росіяни вдарили по мосту через Дніпро на Полтавщині

фото: Полтавська ОВА
У Кременчуці у ніч на 7 вересня внаслідок російського обстрілу пошкоджено дорожнє покриття мосту через річку Дніпро

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Полтавську ОВА.

Зазначається, що наразі рух переправою перекрито.

Влада також пише про прямі влучання та падіння уламків в області.

У Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств.

Крім того, в Полтавському районі уламки БпЛА пошкодили адмінбудівлю одного з комунальних підприємств.

Нагадаємо, у РФ масовано атакувала Кременчук на Полтавщині. У місті пролунали десятки вибухів, частина населення залишилася без електропостачання.

