Ілюстративне фото

У Кременчуці чоловіка судили за підробку документів. Він повністю визнав свою провину

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку 2025 року житель Кременчуку у телефонній розмові запропонував знайомому придбати посвідчення рятувальника. Метою було ухилення від мобілізації та обман представників ТЦК та СП.

Клієнт повинен був сфотографуватися у військовій формі працівника ДСНС у званні офіцера. Згодом з цими фото зловмисник виготовив посвідчення на ім'я "клієнта". Підроблені документи він зробив за допомогою власного комп'ютера та кольорового принтера.

За цією схемою чоловік надрукував ще шість бланків посвідчень співробітника ДСНС, які лишились незаповненими. У нього також знайшли два пенсійні посвідчення на імʼя інших осіб, три бланки перепусток Кременчуцької районної військової адміністрації Полтавської області на переміщення під час комендантської години по Кременчуцькому району, 19 бланків Свідоцтв про державну повірку автоцистерни каліброваної ДП "Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації".

Свою провину він визнав та уклав угоду про визнання винуватості. Його засудили до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбуття покарання з іспитовим строком 1 рік.

Раніше повідомлялося, на Львівщині засудили жителя Золочівського району, який за гроші організував незаконний виїзд двох чоловіків за кордон. Він виготовив підроблені військові документи, завдяки яким їхні власники намагалися видати себе за військовослужбовців у відпустці.