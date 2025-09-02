16:09  02 вересня
02 вересня 2025, 15:36

Продавав посвідчення ДСНС: на Полтавщині судили "торговця документами"

02 вересня 2025, 15:36
Ілюстративне фото
У Кременчуці чоловіка судили за підробку документів. Він повністю визнав свою провину

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Влітку 2025 року житель Кременчуку у телефонній розмові запропонував знайомому придбати посвідчення рятувальника. Метою було ухилення від мобілізації та обман представників ТЦК та СП.

Клієнт повинен був сфотографуватися у військовій формі працівника ДСНС у званні офіцера. Згодом з цими фото зловмисник виготовив посвідчення на ім'я "клієнта". Підроблені документи він зробив за допомогою власного комп'ютера та кольорового принтера.

За цією схемою чоловік надрукував ще шість бланків посвідчень співробітника ДСНС, які лишились незаповненими. У нього також знайшли два пенсійні посвідчення на імʼя інших осіб, три бланки перепусток Кременчуцької районної військової адміністрації Полтавської області на переміщення під час комендантської години по Кременчуцькому району, 19 бланків Свідоцтв про державну повірку автоцистерни каліброваної ДП "Дніпропетровський регіональний державний науково-технічний центр стандартизації, метрології та сертифікації".

Свою провину він визнав та уклав угоду про визнання винуватості. Його засудили до 5 років позбавлення волі зі звільненням від відбуття покарання з іспитовим строком 1 рік.

Раніше повідомлялося, на Львівщині засудили жителя Золочівського району, який за гроші організував незаконний виїзд двох чоловіків за кордон. Він виготовив підроблені військові документи, завдяки яким їхні власники намагалися видати себе за військовослужбовців у відпустці.

01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
