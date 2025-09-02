В Полтаве в реке Ворскла нашли тело мужчины
Днем 31 августа в реке Ворскла у улицы Зеленый Остров в Полтаве обнаружили тело мужчины
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Медики сообщили об утоплении в полицию. Погибшим оказался 67-летний местный житель. Для установления точной причины смерти тело направили на судмедэкспертизу.
Правоохранители открыли уголовное производство. Причины и обстоятельства смерти мужчины выясняются.
01 сентября 2025
