09:38  02 сентября
В Ровенской области 14-летняя девочка избила младшую школьницу: полиция возбудила уголовное дело
08:17  02 сентября
Взрыв в Одесской области: парень пострадал после того, как поднял неизвестный предмет
10:06  02 сентября
Настя Каменских покинула Украину и работает в США после "языкового" скандала
02 сентября 2025, 08:57

В Полтаве в реке Ворскла нашли тело мужчины

02 сентября 2025, 08:57
Иллюстративное фото: из открытых источников
Днем 31 августа в реке Ворскла у улицы Зеленый Остров в Полтаве обнаружили тело мужчины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Медики сообщили об утоплении в полицию. Погибшим оказался 67-летний местный житель. Для установления точной причины смерти тело направили на судмедэкспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство. Причины и обстоятельства смерти мужчины выясняются.

Напомним, днем 24 августа в Николаеве во время поисковой операции в реке Южный Буг нашли тело 15-летнего подростка, пропавшего во время купания двумя днями ранее.

01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
