Днем 31 августа в реке Ворскла у улицы Зеленый Остров в Полтаве обнаружили тело мужчины

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Медики сообщили об утоплении в полицию. Погибшим оказался 67-летний местный житель. Для установления точной причины смерти тело направили на судмедэкспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство. Причины и обстоятельства смерти мужчины выясняются.

Напомним, днем 24 августа в Николаеве во время поисковой операции в реке Южный Буг нашли тело 15-летнего подростка, пропавшего во время купания двумя днями ранее.