Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вдень 31 серпня у річці Ворскла поблизу вулиці Зелений Острів у Полтаві виявили тіло чоловіка

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Медики повідомили про утоплення до поліції. Загиблим виявився 67-річний місцевий житель. Для встановлення точної причини смерті тіло направили на судмедекспертизу.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Причини та обставини смерті чоловіка з’ясовуються.

Нагадаємо, вдень 24 серпня у Миколаєві під час пошукової операції в річці Південний Буг знайшли тіло 15-річного підлітка, який зник під час купання двома днями раніше.