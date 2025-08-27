Масована атака на Полтавщину: пошкоджено енергетичне підприємство

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У ніч на 27 серпня ворог здійснив масований удар по Полтавській області. Внаслідок атаки в Полтавському районі зафіксовано падіння уламків і прямі влучення, що спричинило значні пошкодження

Про це повідомив в.о. очільника Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

За його словами, постраждало підприємство енергетичного сектору – пошкоджено адміністративну будівлю, транспортні засоби та обладнання.

На території підприємства виникли пожежі, які вже локалізовано.

Через атаку було знеструмлено як побутових, так і юридичних споживачів. На цей час електропостачання відновлено.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти завдали масованого удару безпілотниками по околицях Сумської громади. Внаслідок атаки пошкоджено об'єкти інфраструктури. У Сумах є проблеми з електрикою, водою і транспортом.

Вже зранку 27 серпня російські військові здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок атаки загинула 81-річна жінка, ще одна місцева мешканка поранена, її госпіталізували.