Фото: поліція

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловіка вразило струмом під час виконання побутових ремонтних робіт. Медики, які прибули на виклик, нічим не змогли допомогти – він помер на місці.

Для з’ясування точної причини смерті призначена судмедекспертиза. Наразі поліція з’ясовує всі обставини трагедії.

Нагадаємо, у ніч на 24 серпня в Кременчуці, що в Полтавській області, на вулиці Університетській трагічно загинув 21-річний місцевий житель. Юнак випав із вікна багатоквартирного будинку.