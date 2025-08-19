13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
19 серпня 2025, 11:40

Димова хмара після масованого удару в Кременчуці поширюється на південь країни

19 серпня 2025, 11:40
Фото: Телеграм/Труха Днепр
У ніч на 19 серпня російські війська здійснили масовану атаку на енергетичні об’єкти Полтавщини, внаслідок чого над Кременчуком піднялася чорна димова хмара

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Небо над містом після чергової атаки

Місцеві жителі та Телеграм-канали повідомляють, що дим суне на південь, зокрема в напрямку Кривого Рогу та Херсонщини, проте дані моніторингових ресурсів запевняють, що це не вплинуло суттєво на якість повітря.

Нагадаємо, за інформацією Полтавської обласної військової адміністрації, під ударом опинилися адміністративні будівлі підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому та Лубенському районах. У Лубенському районі без електропостачання залишилися 1471 побутовий та 119 юридичних абонентів.

Місцевих закликають зачиняти вікна та дотримуватися правил безпеки

На місцях працюють підрозділи ДСНС та енергетики, ліквідовуючи наслідки ударів і відновлюючи роботу об’єктів. На щастя, у результаті атаки постраждалих серед людей немає.

Місцевим жителям радять зачиняти вікна, щоб уникнути контакту з димом, і дотримуватися правил безпеки поблизу потенційно пошкоджених будівель та об’єктів інфраструктури.

Димова хмара з Кременчука вже суне на Херсонщину

Раніше повідомлялося, після чергового обстрілу Кременчука виявили нерозірвані касетні боєприпаси. Місцева влада закликає мешканців бути обережними та дотримуватися правил безпеки.

