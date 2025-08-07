Фото: Нацполіція

У Кременчуці стався інцидент. Відомо, що хлопчика 4 років госпіталізували після падіння з вікна

Про це повідомляє поліція Полтавщини, передає RegioNews.

Інцидент стався вдень 7 серпня на вулиці Тараса Бульби. Попередньо, 4-річний хлопчик випав з вікна четвертого поверху багатоповерхового будинку. Зараз дитину госпіталізували.

"Слідчим підрозділом Кременчуцького райуправління поліції встановлюються причини та обставини події", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі випали з вікна двоє маленьких дітей. Хлопчика госпіталізували після того, як він випав з вікна другого поверху. Інша дівчинка випала з восьмого поверху, коли її батько вийшов до магазину. На жаль, вона не вижила.