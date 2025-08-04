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04 августа 2025, 09:05

Россияне атаковали Никопольщину: ранены две женщины и 4-месячная девочка

04 августа 2025, 09:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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До позднего вечера и утром оккупанты атаковали Никопольщину FPV-дронами, сбрасывали боеприпасы из БпЛА и обстреливали район из артиллерии

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под ударом были Никополь, Марганецкая, Мировская, Покровская громады.

В результате вражеских атак ранены три человека, всех госпитализировали. Четырехмесячная девочка – "тяжелая", женщины 40 и 46 лет – в состоянии средней тяжести.

По уточненным данным, из-за произошедшего вчера вечером артобстрела Марганца повреждено транспортное предприятие.

Глава ОВА отметил, что защитники неба уничтожили над областью два беспилотника.

Напомним, в Степногорской громаде на Запорожье погибли три человека. Российские оккупанты атаковали громаду в течение 3 августа.

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