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25 июля 2025, 13:57

В Полтавской области работники ТЦК "продавали" исключения из списков на мобилизацию

25 июля 2025, 13:57
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Фото: Нацполиция
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В Полтавской области разоблачили должностных лиц ТЦК. Известно, что они оказывали "услуги" работникам агропредприятий

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили должностных лиц районного ТЦК. Они за денежное вознаграждение обещали не включать работников агропредприятий в поименные списки на мобилизацию. Такую услугу они оценили в 2 тысячи долларов. Один из фигурантов был задержан во время получения денег.

Двум лицам сообщили о подозрении. Обвинительный акт был направлен в суд.

Напомним, ранее в Житомирской области правоохранители разоблачили чиновника горсовета, который требовал 4 тысячи долларов за трудоустройство военнообязанного в образовательное учреждение. Таким образом, мужчина мог избежать мобилизации.

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