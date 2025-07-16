Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевщины, передает RegioNews.

Авария произошла 16 июля в Белой Церкви. 25-летний водитель ВАЗ ехал по Александровскому бульвару. Там он наехал на ребенка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии 9-летнего мальчика госпитализировали. Правоохранители возбудили уголовное производство.

Напомним, ранее в Одесской области произошла авария с автобусом. Там водитель выехал в кювет, где транспортное средство перевернулось.