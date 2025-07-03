Известны детали о раненых после удара по ТЦК в Полтаве

фото: ГСЧС Полтавщины

В результате утреннего удара по Полтаве 3 июля ранения получили по меньшей мере два работника территориального центра комплектования и две военнослужащие Вооруженных сил Украины. Другие пострадавшие - гражданские лица

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

На месте атаки работают экстренные службы, уточняется количество раненых и характер повреждений.

Напомним, утром Полтаву массированно атаковали российские беспилотники. Несколько из них попали в здание ТЦК.

По данным Полтавской ОВА погибли два человека, 11 — ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Позже в соцсетях появилось видео прилетов по территориальному центру комплектования и социальной поддержке.