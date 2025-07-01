В Ровенской области на 4-летнего ребенка упал бетонный забор: малыш умер

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Трагедия произошла вечером 27 июня в селе Заболотье Варасского района. Ребенок погиб на месте происшествия

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По материалам дела, около 21:00 4-летний малыш вместе с двумя мальчиками играл во дворе вблизи забора из бетонных блоков. Два верхних ряда обрушились и упали на ребенка.

"Родители, также находившиеся на улице, немедленно доставили сына в больницу, однако медики лишь констатировали смерть мальчика", — говорится в сообщении.

Другие дети не травмировались. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.