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26 июня 2025, 12:55

В Кременчуге ТЦК проверит транспортный колледж из-за большого количества студентов 25+

26 июня 2025, 12:55
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Полтавская ОВА инициировала проверку в Кременчугском профессиональном колледже транспортной инфраструктуры и технологий из-за аномально высокого количества студентов в возрасте 25 лет и старше

Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Проверка должна выяснить, не является ли такое "обучение" злоупотреблением правом на отсрочку от мобилизации.

Полтавская ОВА уже обратилась в территориальный центр комплектования с требованием отреагировать в рамках действующего законодательства. В случае выявления нарушений должностные лица настаивают на их устранении.

Как известно, в Украине право на отсрочку от мобилизации имеют студенты, аспиранты и докторанты дневной или дуальной формы обучения, получающие первое высшее образование — бакалавриат или магистратуру.

Также отсрочку интерны и клинические ординаторы при условии обучения на дневной форме.

Лица старше 25 лет, получающие второе или третье образование, права на отсрочку не имеют.

Напомним, недавно глава МОН Оксен Лесной прокомментировал обучение мужчин в возрасте от 25 лет в высших учебных заведениях. По его словам, право на образование не должно становиться механизмом для злоупотреблений. В частности, "право на образование - не индульгенция от обязанности защищать государство".

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