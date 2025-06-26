На Харьковщине во время купания в реке утонула 11-летняя девочка
Трагедия произошла в среду, 25 июня, в городе Дергачи Харьковского района. Спасатели достали тело девочки из водоема
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.
Оказалось, что в реке Лопань возле гидротехнического сооружения утонула 11-летняя девочка. Ребенок купался в неприспособленном для этого месте.
"Ее тело извлекли из воды спасатели ГСЧС. В настоящее время следователи выясняют окончательные обстоятельства трагедии", — говорится в сообщении.
Напомним, накануне в городе Звягель Житомирской области во время купания в пруду утонул 16-летний подросток.
Трагедия на железной дороге: на Хмельнитчине 12-летний мальчик разбился насмерть на мопедеВсе новости »
25 июня 2025, 07:10Трагедия на Тернопольщине: мужчина переходил через реку, поскользнулся и утонул
24 июня 2025, 16:30В Ивано-Франковске в реке утонул человек
24 июня 2025, 06:25
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
Мотоцикл подорвался на мине в Херсонской области: ранены гражданские
26 июня 2025, 00:05В Киевской области грузовик сбил женщину насмерть
25 июня 2025, 23:50Харьковчанин, которого искала ТЦК, наехал на полицейского
25 июня 2025, 23:35В Запорожье водитель сбила ребенка: мальчик в тяжелом состоянии
25 июня 2025, 22:40Детство во время войны: в Харьковской области построят первый подземный детский сад
25 июня 2025, 22:25Хотел оформить уход с больной мамой: в Полтавской области судили мужчину за уклонение от мобилизации
25 июня 2025, 22:07Ядерная война может уничтожить более 5 миллиардов человек, - Daily Mail
25 июня 2025, 21:45Скрывался 30 лет: в Киевской области задержали американского педофила
25 июня 2025, 21:27Запорожские предприниматели уплатили более 800 млн грн единого налога с начала года
25 июня 2025, 21:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова