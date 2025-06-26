иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Трагедия произошла в среду, 25 июня, в городе Дергачи Харьковского района. Спасатели достали тело девочки из водоема

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.

Оказалось, что в реке Лопань возле гидротехнического сооружения утонула 11-летняя девочка. Ребенок купался в неприспособленном для этого месте.

"Ее тело извлекли из воды спасатели ГСЧС. В настоящее время следователи выясняют окончательные обстоятельства трагедии", — говорится в сообщении.