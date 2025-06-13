Кровавый конфликт в Кременчуге: пострадал 50-летний мужчина

фото: Национальная полиция

В четверг, 12 июня, в колл-центр полиции Полтавщины поступило сообщение от врачей Кременчуга о госпитализации 50-летнего мужчины с ножевым ранением в тяжелом состоянии. Инцидент произошел в одной из квартир микрорайона Молодежный

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, во время бытового конфликта мужчина получил ранения в области сердца. К содеянному может быть причастна его 49-летняя сожительница.

Женщину задержали. Решается вопрос об объявлении ей подозрения и избрании меры пресечения.

Следователи возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК — умышленное тяжкое телесное повреждение. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, на Одесщине мужчина до смерти избил жену. За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.