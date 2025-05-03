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03 мая 2025, 10:00

Разозлился через 0 на счету: киевлянин разбил банкомат из-за безденежья

03 мая 2025, 10:00
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители задержали мужчину, повредившего банкомат в столице. Это оказался ранее судимый местный житель

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

К правоохранителям обратились представители службы безопасности одного из банков. Они сообщили, что ночью на улице Вересневой неизвестный человек бетонным блоком и палкой повредил банкомат и скрылся в неизвестном направлении. При этом деньги этот человек не украл.

Правоохранители нашли причастного. Им оказался ранее судимый 31-летний киевлянин.

Мужчина пояснил, что он хотел проверить состояние собственного счета. Однако когда он увидел, что средств там нет, он решил "отомстить банку" и разбил банкомат. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что в марте другой киевлянин также попал в неприятности из-за эмоций. Мужчина поджег автомобиль своего босса на парковке. Оказалось, что это была месть за увольнение. Теперь ему грозит несколько хуже – лишение свободы до 10 лет.

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