В Киеве мужчина поджег авто босса за увольнение с работы

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Таким образом, злоумышленник решил отомстить за увольнение с работы. Полицейские задержали поджигателя, он находится под стражей. За совершенное злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Правоохранители получили сообщение, что на парковочной площадке в Днепровском районе горит автомобиль Skoda. Как выяснилось, возгорание транспортного средства произошло вследствие умышленного поджога.

Как выяснилось, в совершении уголовного правонарушения причастен 54-летний местный житель, которого правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Задержанного недавно уволили с работы и он решил отомстить своему бывшему руководителю. Вечером он приехал на прежнее место работы, камнями разбил стекло автомобиля и поджег салон, после чего скрылся с места совершения преступления.

Напомним, в ночь на 27 марта вблизи Киева было зафиксировано 10 российских беспилотников.