В Киеве мужчина поджег авто босса за увольнение с работы
Таким образом, злоумышленник решил отомстить за увольнение с работы. Полицейские задержали поджигателя, он находится под стражей. За совершенное злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Киеве.
Правоохранители получили сообщение, что на парковочной площадке в Днепровском районе горит автомобиль Skoda. Как выяснилось, возгорание транспортного средства произошло вследствие умышленного поджога.
Как выяснилось, в совершении уголовного правонарушения причастен 54-летний местный житель, которого правоохранители задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Задержанного недавно уволили с работы и он решил отомстить своему бывшему руководителю. Вечером он приехал на прежнее место работы, камнями разбил стекло автомобиля и поджег салон, после чего скрылся с места совершения преступления.
Напомним, в ночь на 27 марта вблизи Киева было зафиксировано 10 российских беспилотников.