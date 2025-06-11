На Львовщине мужчина посадил 8-летнюю дочь за руль: его оштрафовали

фото: скриншот с видео

28-летний житель Львовщины оштрафован за то, что разрешил управлять автомобилем своей малолетней дочери

Об этом говорится в админпостановлении Пустомытовского районного суда, передает RegioNews.

Инцидент произошел 2 мая недалеко от села Хоросно. Мужчина посадил за руль дочь, 2017 года рождения, а на пассажирское сиденье - ее брата, 2019 года рождения. Дети не были пристегнуты.

После короткого инструктажа девочка резко сдвинулась с места. Отец начал кричать, чтобы она остановилась, но автомобиль поехал дальше. К счастью, обошлось без аварии.

Мужчина снял инцидент на видео и выложил в соцсети. Именно благодаря публикации полиция узнала правонарушения и составила на него административный протокол.

В объяснениях мужчина заявил, что видео было частью "спланированной кампании по сбору охвата", что якобы должно было помочь с продвижением петиции родственника. По его словам, ролик "продумали профессиональные сценаристы".

В суд обвиняемый не явился. Его признали виновным в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и оштрафовали на 850 гривен.

Напомним, во Львове школьники принесли в школу пневматическое оружие.