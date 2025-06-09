Спасатели нашли тело мужчины в реке Горынь в Хмельницкой области - ГСЧС
Спасатели обнаружили тело 25-летнего мужчины. Погибшего извлекли из воды и передали полиции для выяснения обстоятельств трагедии
В Хмельницкой области, в селе Мыслятин Изяславской громады, спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего во время купания.
Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Хмельницкой области.
Сигнал о вероятном утоплении поступил в Службу спасения "101" в 13 часов 14 минут от сотрудников полиции.
На место сразу выехали спасатели. Они использовали лодку, чтобы обследовать акваторию реки Горынь. Во время поисков тело 25-летнего мужчины удалось извлечь из воды. Его передали сотрудникам правоохранительных органов для проведения необходимых следственных действий.
Причины трагедии выясняются.
Масштабная атака РФ: ПВО сбила более 270 Shahed и десятки ракет
Спасатели еще раз призывают граждан быть осторожными во время отдыха у водоемов. Несоблюдение правил безопасности может иметь трагические последствия. Не забывайте о собственной безопасности и заботьтесь о жизни окружающих.
Ранее мы сообщали о том, что на Полтавщине пьяный мужчина с электропилой устроил погром в магазине.