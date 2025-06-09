25-летнего мужчину достали из воды

Спасатели обнаружили тело 25-летнего мужчины. Погибшего извлекли из воды и передали полиции для выяснения обстоятельств трагедии

В Хмельницкой области, в селе Мыслятин Изяславской громады, спасатели обнаружили тело мужчины, пропавшего во время купания.

Об этом сообщает RegionNews со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Хмельницкой области.

Сигнал о вероятном утоплении поступил в Службу спасения "101" в 13 часов 14 минут от сотрудников полиции.

На место сразу выехали спасатели. Они использовали лодку, чтобы обследовать акваторию реки Горынь. Во время поисков тело 25-летнего мужчины удалось извлечь из воды. Его передали сотрудникам правоохранительных органов для проведения необходимых следственных действий.

Причины трагедии выясняются.

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Спасатели еще раз призывают граждан быть осторожными во время отдыха у водоемов. Несоблюдение правил безопасности может иметь трагические последствия. Не забывайте о собственной безопасности и заботьтесь о жизни окружающих.

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