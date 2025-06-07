На Полтавщине женщина напала на военного: как ее наказал суд

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В Карловском районном суде огласили приговор 37-летней женщине, напавшей на военнослужащего ТЦК и СП

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в сентябре прошлого года.

Во время проверки учетных данных ее гражданского мужчины, женщина вела себя агрессивно, ударила военнослужащего по лицу, нанеся легкое телесное повреждение.

Правоохранители квалифицировали ее действия как умышленное причинение легких телесных повреждений должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.

Во время судебного заседания женщина признала свою вину, однако не раскаялась. Она объяснила, что на эмоциях ударила военного однажды, ведь ее сына мобилизовали и отправили на передовую.

Суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, но освободил от отбывания этого срока с испытательным сроком в полтора года.

В течение этого времени женщина должна регулярно появляться на регистрацию в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за границу без разрешения.

Также она обязана публично извиниться перед потерпевшим военнослужащим.

Напомним, в Бельгии 6 июня была убита семья украинского военного, погибла 46-летняя женщина и 6-летняя дочь.