В Харьковской области электричка сбила мужчину
На Харьковщине мужчина шел у путей, и его сбила электричка. Машинист пытался избежать аварии
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
Инцидент 8 июня около 9:45 в поселке Покотиловка. Пассажирская электричка, выезжая из-за поворота, наехала на мужчину, который шел близко к путям и не реагировал на звуковые сигналы. Машинист применил экстренное торможение, но, к сожалению, это не помогло.
51-летний пострадавший с травмами был доставлен в реанимацию. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, ранее в Житомирской области грузовой электропоезд наехал на мужчину, который находился на железнодорожном пути. В результате пострадавший скончался на месте.
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