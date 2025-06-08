Фото: Нацполиция

На Харьковщине мужчина шел у путей, и его сбила электричка. Машинист пытался избежать аварии

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Инцидент 8 июня около 9:45 в поселке Покотиловка. Пассажирская электричка, выезжая из-за поворота, наехала на мужчину, который шел близко к путям и не реагировал на звуковые сигналы. Машинист применил экстренное торможение, но, к сожалению, это не помогло.

51-летний пострадавший с травмами был доставлен в реанимацию. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, ранее в Житомирской области грузовой электропоезд наехал на мужчину, который находился на железнодорожном пути. В результате пострадавший скончался на месте.