На Полтавщине пьяный мужчина с электропилой устроил погром в магазине

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Возмущенный ценами на овощи и фрукты, мужчина включил принесенную с собой аккумуляторную цепную пилу и начал пилить деревянные ящики на стеллажах

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Инцидент произошел 19 апреля в Миргороде. В местном магазине мужчина в состоянии алкогольного опьянения, возмутившись ценами на овощи и фрукты, вытащил принесенную аккумуляторную цепную пилу и стал пилить деревянные ящики на торговом стеллаже.

Нарушителя остановил другой покупатель, отобравший у него инструмент и удерживавший до прибытия полиции.

На суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся, возместил причиненный ущерб и согласился на упрощенное рассмотрение дела без участия.

22 мая суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 17 000 грн. Отягчающим обстоятельством стало алкогольное опьянение, смягчающими — искреннее раскаяние, активное содействие следствию и компенсация ущерба.

Известно, что с февраля 2025 года обвиняемый проходит военную службу по мобилизации в составе минометной батареи. По месту службы характеризуется средне.

Напомним, в Ровно правоохранители задержали 18-летнего юношу, который ограбил музыкальный магазин, чтобы погасить кредит.