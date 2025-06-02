Мошенники обманули жительницу Тернополя на 40 тысяч гривен, обещая работу в интернете

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К сотрудникам полиции обратилась жительница Тернополя, ставшая жертвой аферистов, поверив в предложение об онлайн-заработке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам потерпевшей, в течение нескольких дней она общалась с неизвестным, представившимся работником туристического агентства. Ей предложили заработок через онлайн-платформу, на которой требовалось выполнять простые задания: просматривать рекламу, заполнять анкеты и проходить тесты.

Злоумышленник заверил, что для получения вознаграждения необходимо уплатить "страховой взнос". Доверившись аферистам, житель Тернополя перевела на банковские счета 40 тысяч гривен.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство в соответствии со ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, из-за желания заработать в интернете жительница Тернопольской области потеряла почти 100 тысяч гривен.