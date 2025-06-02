12:55  02 июня
В Ровно женщина на ходунках сехала в водоем: она погибла
11:11  02 июня
В Киеве во время движения загорелась маршрутка: жуткие кадры
09:39  02 июня
В Украине 2 июня – переменная облачность, местами дожди и грозы
UA | RU
UA | RU
02 июня 2025, 11:42

Мошенники обманули жительницу Тернополя на 40 тысяч гривен, обещая работу в интернете

02 июня 2025, 11:42
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

К сотрудникам полиции обратилась жительница Тернополя, ставшая жертвой аферистов, поверив в предложение об онлайн-заработке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам потерпевшей, в течение нескольких дней она общалась с неизвестным, представившимся работником туристического агентства. Ей предложили заработок через онлайн-платформу, на которой требовалось выполнять простые задания: просматривать рекламу, заполнять анкеты и проходить тесты.

Злоумышленник заверил, что для получения вознаграждения необходимо уплатить "страховой взнос". Доверившись аферистам, житель Тернополя перевела на банковские счета 40 тысяч гривен.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство в соответствии со ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, из-за желания заработать в интернете жительница Тернопольской области потеряла почти 100 тысяч гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Тернополь Тернопольская область мошенничество мошенники
В Тернополе водитель разбил автомобиль и оставил его посреди тротуара
01 июня 2025, 13:16
В Тернополе водитель Peugeot наехал на велосипедиста
29 мая 2025, 10:58
В Тернополе будут судить за хулиганство гражданина Молдовы
29 мая 2025, 10:48
Все новости »
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
На Закарпатье задержан мужчина, ограбивший АЗС
02 июня 2025, 15:31
В Тернопольской области разоблачили подпольное производство алкогольных напитков и табачных изделий более чем на 500 тыс. грн
02 июня 2025, 15:05
Заместитель руководителя Полтавского троллейбусного депо попался на "откате"
02 июня 2025, 14:58
Подарили на день рождения: нетрезвый киевлянин гулял по городу с боеприпасами
02 июня 2025, 14:27
В Житомирской области мужчина "задул" газом пограничника, пытаясь бежать в Беларусь
02 июня 2025, 14:05
Утренний обстрел Сум: ранены две женщины, повреждены промышленные объекты и жилье
02 июня 2025, 13:50
В Тернопольской области 70-летний мужчина погиб после падения с велосипеда
02 июня 2025, 13:32
Спецоперация СБУ в тылу РФ: все подробности от Малюка
02 июня 2025, 13:17
В Тернопольской области в комендантский час полицейские остановили водительницу Citroёn с поддельными документами
02 июня 2025, 13:04
В Ровно женщина на ходунках сехала в водоем: она погибла
02 июня 2025, 12:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »