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30 мая 2025, 11:14

В Каменце-Подольском около 100 человек заблокировали автомобиль ТЦК

30 мая 2025, 11:14
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фото: из открытых источников
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В Каменце-Подольском, что на Хмельнитчине, 29 апреля около 100 человек заблокировали служебный автомобиль группы мобильного оповещения местного ТЦК и СП

Об этом сообщили в Хмельницком областном ТЦК и СП, передает RegioNews.

"По имеющейся информации, транспортное средство было повреждено (порезаны шины), а действия граждан имели признаки организованного сопротивления исполнению служебных обязанностей представителями ВСУ", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли правоохранители и военная служба правопорядка. Продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются личности нарушителей, ведется фиксация всех фактов противоправного поведения.

В ТЦК подчеркнули, что подобные действия в условиях военного положения могут квалифицировать по статье 114-1 УКУ как препятствование законной деятельности ВСУ, а в отдельных случаях – как государтвенная измена. Также возможно привлечение к ответственности по статьям 342, 345 и 346 УКУ – сопротивление правоохранителям, хулиганство и повреждение имущества.

Видеоблокировку обнародовали в местных телеграмм-каналах.

Напомним, в Харьковской области возле авто ТЦК произошел взрыв. Военнослужащий потерял руку.

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Хмельницкая область Каменец-Подольский блокировка авто ТЦК
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