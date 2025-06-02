Заместитель руководителя Полтавского троллейбусного депо попался на "откате"

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В Полтаве на взятке задержан Иван Скакун, заместитель начальника по административной деятельности коммунального предприятия "Полтаваелектроавтотранс"

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

По данным следствия, Скакун получил 42 тысячи гривен в виде отката — это 8% от суммы тендера на полмиллиона гривен. Что именно закупали — в материалах дела пока не указано.

Деньги передал предприниматель, сотрудничавший с правоохранителями.

Во время передачи конверта Скакун попросил оставить часть денег, после чего был задержан.

Скакуну объявили подозрение и избрали меру пресечения: 60 суток под стражей с возможностью внесения залога 151 400 грн.

Что известно о Скакуне

Уроженец города Каменское Иван Скакун был назначен на должность заместителя начальника КП "ПЭАТ" в декабре 2023 года.

Это не первое уголовное дело, в котором фигурирует мужчина. В 2016-2017 годах он работал в Каменском Днепропетровской области в должности заместителя директора коммунального предприятия "Трамвай" Каменского городского совета.

Тогда следствие считало, что он требовал у компаний "Прайм Ойл" и "ТВК Прайм" 20% "отката" от суммы поставок горюче-смазочных материалов. Ключевой свидетель по делу передал ему 4273 грн на банковскую карту, якобы часть неправомерной выгоды. Однако суд оправдал Скакуна.

Напомним, ВАКС осудил на 4 года лишения свободы заместителя председателя Федерации профсоюзов, пытавшегося дать 150 000 долларов взятки коллегии судей.