ВАКС осудил на 4 года лишения свободы заместителя председателя Федерации профсоюзов, пытавшегося дать 150 000 долларов взятки коллегии судей

фото: ГБР

Высший антикоррупционный суд Украины признал виновными и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы заместителю председателя Федерации профсоюзов Украины и его сообщнику, пытавшимся дать коллегии судей взятку в сумме 150 000 долларов США за изменение ему меры пресечения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

ГБР разоблачило должностного лица на попытке дать взятку во время расследования уголовного производства. Он содержался под стражей на основании постановления суда в следственном изоляторе. изменение меры пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Фигурант дал указание своему знакомому передать через исполнителя эту сумму судьям.

Сотрудники ДБР остановили автомобиль сообщника, в котором перевозились средства. Во время обыска авто стражи порядка обнаружили и изъяли всю сумму неправомерной выгоды - 150 000 долларов США.

Должностное лицо обвиняется в растрате чужого имущества, злоупотреблении должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Напомним, ДБР задержал военного из Киева, который за 50 000 долларов переправлял мужчин за границу.