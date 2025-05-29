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В среду, 28 мая, в Днепре был задержан военнослужащий взвода охраны одного из районных ТЦК и СП

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского областного ТЦК и СП, передает RegioNews.

"Задержание произошло по подозрению в получении взятки от военнообязанного гражданина", – говорится в сообщении.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч.5 ст.426-1, ч.3 ст.368 УКУ.

"Командование и личный состав областного территориального центра комплектования и социальной поддержки оказывают полное содействие работе правоохранительных органов. По результатам следственных действий и соответствующего судебного решения будут приняты все необходимые дисциплинарные и организационные меры", – добавили в военкомате.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ровенской области будут судить бывших руководителей областного и районного ТЦК, которые способствовали уклонению мужчин от мобилизации.