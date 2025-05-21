В Луцке военнообязанный напал на работника ТЦК, – СМИ

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В Луцке в помещении Волынского областного ТЦК и СП военнообязанный напал на бойца роты охраны

Об этом со ссылкой на областной ТЦК сообщает Суспільне, сообщает RegioNews.

"В помещении Волынского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки произошло нападение на военнослужащего роты охраны", – говорится в сообщении.

Происшествие случилось ночью 16 мая. Известно, что военнообязанный нанес ранения военному, после чего травмированного госпитализировали в реанимацию. На сегодня врачи стабилизировали состояние раненого, его уже перевели из реанимации в профильное отделение.

Нападавшего задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство.

Напомним, в Харькове полицейские сообщили о подозрении работнику ТЦК, ударившему мужчину во время проверки документов.