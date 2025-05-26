Конфликт в Кременчуге: работники ТЦК подрались с гражданскими из-за велосипедиста

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В Кременчуге произошел конфликт между гражданским гражданином и работниками Территориального центра комплектования (ТЦК)

Об этом сообщает местный канал "Х Кременчуг", передает RegioNews.

По словам очевидцев, инцидент начался с того, что работники ТЦК преследовали ехавшего на велосипеде парня. Они остановили его силой, после чего на помощь подбежали друзья.

"ТЦК гнались за парнем — он был сам на велосипеде, свалили парня. Потом подошли ребята, а ТЦК на них начали руки распускать. И потом ребята дали им сдачи", — отмечают свидетели происшествия.

На кадрах заметно, как мужчина в военной форме отходит от людей и садится в машину. После этого группа мужчин начала бить ногами и по авто – и даже разбили лобовое стекло, также повреждено зеркало.

Официальной реакции от РТЦК или полиции на данный момент отсутствуют.

Напомним, на Волыни задержали мужчину, который угрожал представителям ТЦК с оружием.

Ранее на Днепропетровщине задержали мужчину, у которого произошел конфликт с ТЦК. Он выстрелил в сторону военнослужащего и скрылся.