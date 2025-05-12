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12 мая 2025, 23:17

На Днепропетровщине задержан мужчина, стрелявший в ТЦК

12 мая 2025, 23:17
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Иллюстративное фото
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В Днепропетровской области во время проверки документов мужчина начал ссориться с ТЦК. Впоследствии он произвел выстрел

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

10 мая утром в Никополе во время проверки военно-учетных документов мужчина произвел выстрел из пистолета. Правоохранители задержали 34-летнего местного жителя. Выяснилось, что у него произошел конфликт с представителями ТЦК, после чего он произвел один выстрел в сторону военнослужащего и скрылся.

Пистолет у него изъяли. Предварительно, это был сигнальный пистолет.

Мужчине сообщили о подозрении по статье о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Чернигове мужчина с ножом угрожал представителям ТЦК. Это было после того, как он отказался предоставить документы для проверки.

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