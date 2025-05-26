На Волыни мужчину приговорили к трем годам за уклонение от мобилизации
Рожищенский районный суд вынес приговор мужчине, уклонившемуся от призыва во время мобилизации
Об этом пишут местные СМИ ссылаясь на решение суда, передает RegioNews.
Отмечается, что военно-врачебная комиссия 3 ноября 2023 года признала мужчину годным к службе. 6 ноября он получил повестку, но не явился в пункт сбора.
Действия мужчины квалифицировали по статье 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).
На суде он своей вины не признал. И объяснил, что с детства проблемы со зрением. Однако суд учел, что состояние здоровья не является основанием для освобождения от призыва.
Суд назначил мужчине наказание – три года лишения свободы.
Напомним, ранее в Черкассах осудили уклонившегося от мобилизации мужчину. Известно, что его сочли годным, выдали повестку, но он так и не явился в ТЦК.