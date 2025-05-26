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26 мая 2025, 10:24

На Волыни мужчину приговорили к трем годам за уклонение от мобилизации

26 мая 2025, 10:24
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Рожищенский районный суд вынес приговор мужчине, уклонившемуся от призыва во время мобилизации

Об этом пишут местные СМИ ссылаясь на решение суда, передает RegioNews.

Отмечается, что военно-врачебная комиссия 3 ноября 2023 года признала мужчину годным к службе. 6 ноября он получил повестку, но не явился в пункт сбора.

Действия мужчины квалифицировали по статье 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации).

На суде он своей вины не признал. И объяснил, что с детства проблемы со зрением. Однако суд учел, что состояние здоровья не является основанием для освобождения от призыва.

Суд назначил мужчине наказание – три года лишения свободы.

Напомним, ранее в Черкассах осудили уклонившегося от мобилизации мужчину. Известно, что его сочли годным, выдали повестку, но он так и не явился в ТЦК.

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