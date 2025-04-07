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07 апреля 2025, 13:55

Жителю Тернополя грозит до 4 лет лишения свободы за взятку полицейскому

07 апреля 2025, 13:55
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фото: Национальная полиция
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Мужчина хотел «откупиться» от административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. По данному факту следователи полиции начали уголовное производство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

На днях патрульные полицейские остановили водителя автомобиля Daewoo Lanos, нарушившего правила дорожного движения. Во время общения с вождем, 37-летним жителем Тернополя, правоохранители заметили у него явные признаки опьянения.

Правонарушитель начал предлагать полицейским взятку в сумме 10 000 гривен, чтобы они не составляли на него административный протокол по ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии опьянения).

По факту предложения неправомерной выгоды должностному лицу следователи полиции возбудили уголовное производство в соответствии с ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до 4 лет лишения свободы.

Также на водителя составлен административный протокол по ст. 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения). За такое правонарушение ему грозит штраф в размере 17 000 гривен.

Напомним, в Тернопольской области на стоянке для грузовиков обнаружили труп мужчины.

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