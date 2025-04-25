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25 апреля 2025, 17:06

В Харькове пьяный водитель хотел дать взятку и избежать штрафа, а получил большие проблемы

25 апреля 2025, 17:06
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Фото: Нацполиция
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В Харькове получил подозрение водитель. Его остановили в пьяном состоянии, а он решил попробовать "договориться"

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

58-летний житель города Берестин нарушил правила безопасности дорожного движения. В частности, он не пользовался ремнями безопасности, а также сел за руль в пьяном состоянии.

При этом во избежание административной ответственности мужчина предложил полицейским взятку в размере 10 тысяч гривен.

Правоохранители задокументировали факт взятки. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, кроме штрафа.

Напомним, жителю Тернополя грозит до 4 лет заключения, потому что он предлагал взятку полицейскому. Водителя остановили, когда он находился за рулем в пьяном состоянии.

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