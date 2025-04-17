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Происшествие случилось 16 апреля около 17:10 в одном из сел Золочевского района

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, 32-летний местный житель во время проведения земельных работ перевозил на тракторе своего трехлетнего сына. Мальчик не удержался и упал под колесо трактора. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, на Днепропетровщине главу благотворительной организации осудили из-за смерти ребенка. Ему назначили 4 года тюрьмы.