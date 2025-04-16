ДТП на Львовщине: легковушка разбилась вдребезги, есть погибший и пострадавшая
ДТП произошло во вторник, 15 апреля, около 16.30 на улице Стрыйской в Дрогобыче
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Произошло столкновение автомобиля Volkswagen Passat и грузовика КамАЗ.
На месте погиб 24-летний водитель легковушки, его травмированную 36-летнюю пассажирку госпитализировали.
По факту аварии возбуждено уголовное производство. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.
Напомним, на Днепропетровщине судили правоохранителя за ДТП, в котором погибли трое военных.
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