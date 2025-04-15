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15 апреля 2025, 16:15

Угрожали расправой: в Винницкой области мужчины напали на полицейских с топорами и кирпичами

15 апреля 2025, 16:15
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фото: Нацполиция
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В Жмеринской общине задержали двух мужчин, которые в состоянии алкогольного опьянения напали на правоохранителей, используя топоры и кирпичи. Фигурантам грозит от трех лет заключения до пожизненного лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 13 апреля после вызова на место вероятного домашнего насилия. По данным следствия, 23-летняя местная жительница сообщила о жестоком обращении со стороны ее сожителя. Мужчина применял физическую силу и крушил окна в доме.

Полицейские общались с потерпевшей, когда к ним подошли двое мужчин — ее 29-летний сожитель и его 41-летний товарищ. Оба были под хмельком и сразу начали вести себя агрессивно.

Несмотря на попытки стражей порядка успокоить нарушителей, конфликт быстро обострился. Младший из мужчин схватил топор и швырнул его в направлении инспектора полиции. Правоохранитель успел увернуться — лезвие попало в кузов служебного автомобиля. После этого злоумышленник начал бросать в полицейских кирпичи — один из них попал сержанту в голову, причинив травму.

Впоследствии мужчины продолжали угрожать сотрудникам полиции физической расправой, вооружившись топорами. После предупреждения о применении табельного оружия нападавшие успокоились, их задержали.

Оба фигуранта находятся в изоляторе временного содержания. Им сообщили о подозрении. Выяснилось, что у обоих мужчин уже были проблемы с законом. Так, 29-летний подозреваемый ранее был осужден за причинение тяжких телесных повреждений, хулиганство и грабеж. В то же время 41-летний соучастник провел за решеткой почти 10 лет за убийство и серию краж.

Полицейский, получивший травму головы, находится в медучреждении под наблюдением врачей.

Следователи квалифицировали дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • младшему фигуранту инкриминируют ст. 348 УК — посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, за что предусмотрено до 15 лет или пожизненное заключение;
  • старшего подозревают по ч. 1 ст. 345 УК — насилие в отношении полицейского, которое карается до трех лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно в Запорожье полицейский стрелял в вооруженного хулигана, который угрожал ножом работницам магазина.

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