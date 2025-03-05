Германия передала Украине топ-чиновника налоговой службы Полтавщины
Немецкие правоохранители передали работникам Государственного бюро расследований экс-заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Полтавской области. Его разыскивали за совершение ряда преступлений
Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает RegioNews.
По данным следствия, чиновник вместе с сообщниками помог одному из полтавских предприятий уклониться от уплаты почти 1,3 млн гривен налогов.
В частности, было инициировано проведение внеплановой проверки полтавского предпринимателя по результатам которой был составлен акт с заниженной суммой налоговых обязательств. Это позволило предприятию избежать уплаты значительной суммы налогов в бюджет.
После совершения преступления фигурант уехал из Украины и находился на территории Германии.
В августе 2023 года он был объявлен в международный розыск.
За совершенные правонарушения экс-чиновнику светит наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Напомним, в Кировоградской области чиновника будут судить за незаконную вырубку деревьев на 11 млн грн.
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