Эксначальник одесского ТЦК будет судить за отмывание 140 млн грн

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП по подозрению в легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

В ходе расследования были задокументированы факты приобретения членами семьи фигуранта премиальных автомобилей в Украине с последующим вывозом за границу, а также покупки элитной недвижимости за рубежом на сумму более 190 миллионов гривен.

Также установлен ряд иностранных банковских счетов членов его семьи и прослежено движение средств, за которые покупалось это имущество.

"Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами фигуранта и его семьи превышает 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств документально не подтверждено", – говорится в сообщении.

Обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, в Одессе полицейские задержали врача, который за 600 долларов обещал оформить инвалидность.