За попытку неуплаты более 45 млн грн налогов будут судить 5 чиновников Черновицкой таможни

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Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении пяти должностных лиц Черновицкой таможни, чья халатность могла нанести государству ущерб на 45,5 млн гривен. Обвинительные акты уже направили в суд

Об этом сообщил пресс-центр ГБР, передает RegioNews.

По материалам следствия, в августе 2022 года при оформлении импорта одежды из Турции таможенники не проверили правдивость данных, указанных в документах. Из-за этого груз незаконно освободили от обязательных таможенных платежей более чем на 40 млн грн.

"Благодаря своевременному реагированию правоохранителей заказчик товара уплатил в госбюджет 45,5 млн гривен налогов", ― говорится в сообщении.

Чиновников обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили преступную организацию, в которую входили известные предприниматели из Черновцов и должностные лица Черновицкой таможни. Их преступная схема нанесла государству почти 290 млн грн ущерба.