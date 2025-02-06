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Жительнице Миргородского района объявили подозрение в умышленном убийстве своего новорожденного ребенка

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Утром 31 января женщина родила дома мальчика. После родов она набросила на новорожденного мокрую одежду, чем ограничила младенцу доступ воздуха. По выводам экспертизы, ребенок скончался от асфиксии.

Установлено, что 34-летняя женщина – многодетная мать, на учете во время беременности не состояла. На момент родов она могла обратиться в больницу, однако сознательно этого не сделала.

Сейчас решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, в Одессе взяли под стражу 18-летнюю мать и ее сожителя, спрятавших тело малыша в морозилке.