В Полтавской области возобновили подачу газа после ракетной атаки
В Полтавской области ремонтные бригады завершили работы по восстановлению газоснабжения, которое было прекращено в результате обстрела региона на русском 11 февраля
Об этом сообщили в Полтавской ОВА, передает RegioNews.
Отмечается, что по состоянию на утро газоснабжение, прекращенное в результате вражеских обстрелов, восстановили всем потребителям.
Напомним, ночью 11 февраля россияне атаковали Украину более сотни беспилотников и 19 ракет разных типов. Били по объектам газодобывающей промышленности.
Из-за российской атаки были повреждены производственные мощности Группы "Нефтегаз" на Полтавщине.
Без газоснабжения осталось 9 населенных пунктов Миргородского района.
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