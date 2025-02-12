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12 февраля 2025, 08:25

В Полтавской области возобновили подачу газа после ракетной атаки

12 февраля 2025, 08:25
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В Полтавской области ремонтные бригады завершили работы по восстановлению газоснабжения, которое было прекращено в результате обстрела региона на русском 11 февраля

Об этом сообщили в Полтавской ОВА, передает RegioNews.

Отмечается, что по состоянию на утро газоснабжение, прекращенное в результате вражеских обстрелов, восстановили всем потребителям.

Напомним, ночью 11 февраля россияне атаковали Украину более сотни беспилотников и 19 ракет разных типов. Били по объектам газодобывающей промышленности.

Из-за российской атаки были повреждены производственные мощности Группы "Нефтегаз" на Полтавщине.

Без газоснабжения осталось 9 населенных пунктов Миргородского района.

Полтавская область газовая инфраструктура газ ремонт население
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