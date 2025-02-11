РФ атаковала объекты "Нефтегаза" на Полтавщине
Российская армия в ночь на вторник, 11 февраля, нанесла ракетный удар по Полтавской области. Под атакой оказались объекты "Нефтегаза"
Об этом сообщает прессслужба "Нафтогаза", передает RegioNews.
По предварительным данным, повреждения получили производственные мощности "Нафтогаза" в Полтавской области. Обошлось без пострадавших.
Сейчас "Нафтогаз" принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в Полтавской области.
Напомним, в результате утреннего ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района в Полтавской области.
Ранее мы сообщали, что россияне атаковали газовую инфраструктуру Украины.
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