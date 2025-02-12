На Полтавщині відновили подачу газу після ракетної атаки
У Полтавській області ремонтні бригади завершили роботи з відновлення газопостачання, яке було припинено внаслідок обстрілу регіону російською 11 лютого
Про це повідомили в Полтавській ОВА, передає RegioNews.
Зазначається, що станом на ранок газопостачання, яке було припинене внаслідок ворожого обстрілу, відновили всім споживачам.
Нагадаємо, вночі 11 лютого росіяни атакували Україну понад сотнею безпілотників та 19 ракетами різних типів. Били по об'єктах газодобувної промисловості.
Через російську атаку були пошкоджені виробничі потужності Групи "Нафтогаз" на Полтавщині.
Без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.
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