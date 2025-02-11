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11 февраля 2025, 11:43

Россия ночью запустила по Украине 124 дрона и 19 ракет

11 февраля 2025, 11:43
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иллюстративное фото из открытых источников
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В ночь на 11 февраля Россия атаковала Украину 124 ударными БпЛА. А также запустила 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет

Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, передает RegioNews.

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в 12 областях.

64 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате вражеской атаки пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасщина.

Как известно, в результате ракетного удара без газоснабжения осталось 9 населенных пунктов Миргородского района в Полтавской области.

Напомним, за минувшие сутки российская армия потеряла в Украине 1390 солдат и 395 единиц разной военной техники.

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