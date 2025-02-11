Россия ночью запустила по Украине 124 дрона и 19 ракет
В ночь на 11 февраля Россия атаковала Украину 124 ударными БпЛА. А также запустила 19 крылатых, баллистических и управляемых авиационных ракет
Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ, передает RegioNews.
К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 57 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в 12 областях.
64 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Полтавщина, Черниговщина, Харьковщина и Черкасщина.
Как известно, в результате ракетного удара без газоснабжения осталось 9 населенных пунктов Миргородского района в Полтавской области.
Напомним, за минувшие сутки российская армия потеряла в Украине 1390 солдат и 395 единиц разной военной техники.