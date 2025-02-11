Ракетный удар по Полтавщине: без газоснабжения остались 9 населенных пунктов
Во вторник, 11 февраля, российские войска нанесли ракетный удар по Полтавщине
Об этом сообщает Полтавская ОВА, передает RegioNews.
"Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. В результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района", – говорится в сообщении.
Отмечается, что попаданий в объекты гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, ночью 11 февраля российская армия совершила атаку на газовую инфраструктуру Украины. Утром в Полтаве раздались взрывы.
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