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12 февраля 2025, 02:17

В Полтавской области обезвредили боевые части вражеских дронов

12 февраля 2025, 02:17
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фото: полиция
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Во время воздушных атак в Полтавской области украинские защитники сбили вражеские беспилотники. Их обломки обезвредили специалисты

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Взрывотехники осмотрели остатки сбитых дронов и обезвредили боевые части.

Напомним, в Киевской области в лесополосе нашли часть российской кассетной авиабомбы РБК-500. Специалисты уничтожили находку прямо на месте.

Полтавская область война обстрелы дрон беспилотники взрывотехники
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