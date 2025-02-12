В Полтавской области обезвредили боевые части вражеских дронов
Во время воздушных атак в Полтавской области украинские защитники сбили вражеские беспилотники. Их обломки обезвредили специалисты
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
Взрывотехники осмотрели остатки сбитых дронов и обезвредили боевые части.
Напомним, в Киевской области в лесополосе нашли часть российской кассетной авиабомбы РБК-500. Специалисты уничтожили находку прямо на месте.
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