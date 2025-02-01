Россияне попали по 5-этажке в Полтаве
Утром, 1 февраля, враг ударил по Полтаве. Есть попадание в жилой дом
Об этом сообщили в Полтавской ОВО, передает RegioNews.
Сейчас на месте работают спасатели, экстренные службы. Информация уточняется.
Жителей призывают, не пренебрегать безопасностью и перебывать в укрытиях.
Ранее в Полтавской ОВА отметили, что есть повреждение энергетической инфраструктуры в Миргородском районе. Без света остались 164 бытовых и 1 юридический потребители.
Специалисты уже работают над возобновлением электроснабжения.
Напомним, из-за ракетной атаки россиян утром 1 февраля в семи областях страны ввели аварийные отключения света .
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